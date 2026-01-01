Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Dirt blaster vibra soft 080, 080 | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner nozzle with grey textured grip and brass connector, labelled "Professional."

    Dirt blaster vibra soft 080, 080

    Mã đơn hàng: 4.114-068.0

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