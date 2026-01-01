Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Disc brush complete black D51, Cứng, Đen, 510 mm | Kärcher

    Black circular brush attachment with dense bristles and a central gear-like connector.

    Disc brush complete black D51, Cứng, Đen, 510 mm

    Mã đơn hàng: 4.905-029.0

    Bàn chải đĩa, cứng, màu đen, đường kính 510 mm. Đối với bụi bẩn cứng đầu và làm sạch cơ bản. Chỉ dành cho tầng cách điện. Lông: Grit Tynex 180, dày 1mm, dài 41mm.
    Yêu cầu báo giá