Disc brush complete black D51, Cứng, Đen, 510 mm | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 4.905-029.0Bàn chải đĩa, cứng, màu đen, đường kính 510 mm. Đối với bụi bẩn cứng đầu và làm sạch cơ bản. Chỉ dành cho tầng cách điện. Lông: Grit Tynex 180, dày 1mm, dài 41mm.
Số lượng (Unit)
1
Màu sắc
Đen
cấp độ cứng
Cứng
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
4.9
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com