Máy phun rửa áp lực nước lạnh dòng Compact cho việc làm sạch nhanh chóng và triệt để, nhẹ nhàng và mạnh mẽ: những máy phun rửa áp lực cao nhỏ gọn, đa năng này có thể làm sạch sân vườn và xưởng sản xuất chỉ trong thời gian ngắn. Chúng vượt trội về áp suất, lưu lượng và thời gian làm việc. Lưu ý rằng hầu hết các sản phẩm đều có các phiên bản dành cho các quốc gia khác nhau: 120 V / 60 Hz hoặc 220-240 V / 50 Hz.