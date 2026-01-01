EASY! Force ngành thực phẩm | Kärcher

Bằng cách sử dụng lực giật của tia phun áp lực cao, súng cao áp EASY! Force, được phê duyệt để sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm, giảm lực giữ cho người vận hành xuống 0. Quả cầu và đệm làm kín của van, được làm bằng vật liệu gốm chắc chắn, có khả năng chống lại mọi hạt lạ. Van gốm hoàn toàn đảm bảo tuổi thọ cao hơn 5 lần so với các loại súng cao áp khác.