Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    EASY! Force ngành thực phẩm | Kärcher

    Grey and yellow Kärcher high-pressure cleaner gun with brass fittings, labelled "Professional."

    EASY! Force ngành thực phẩm

    Mã đơn hàng: 4.118-015.0

    Hoàn hảo cho ngành công nghiệp thực phẩm: súng cao áp EASY! Force với van gốm hoàn toàn cho phép làm việc không mệt mỏi do lực giữ hầu như bằng không đối với người vận hành.
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