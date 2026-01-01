EASY! Force ngành thực phẩm | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 4.118-015.0Hoàn hảo cho ngành công nghiệp thực phẩm: súng cao áp EASY! Force với van gốm hoàn toàn cho phép làm việc không mệt mỏi do lực giữ hầu như bằng không đối với người vận hành.
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 155
Áp lực tối đa (bar)
300
Ren kết nối
EASY!Lock
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.657
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Hướng dẫn sử dụng