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Quốc gia: Việt Nam
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Chổi điện
Mã đơn hàng: 1.545-126.0Kacher đã ra mắt thiết bị chổi điện chạy ắc-quy EB 30/1 Li-on đầu tiên phục vụ người dùng thương mại. Với chổi lăn và thùng tích bụi, mẫu cải tiến mới này bao gồm chổi và hốt rác trong cùng một sản phẩm. Thiết bị được sử dụng để hốt bụi trên sàn cứng và thảm một cách nhanh chóng, vận hành êm ái (56dB (A)) và chắc chắn trong suốt thời gian làm việc.
Bề rộng vận hành (mm)
300
Dung tích thùng chứa (l)
1
Độ ồn (dB(A))
56
Cường độ dòng sạc (A)
1.8
Nguồn cung cấp cho bộ sạc pin (V / Hz)
220 - 240 / 50 - 60
Loại pin
Pin Lithium-ion
Điện áp (V)
7.2
Dung lượng pin
(2,5 Ah)
Thời gian pin vận hành với sàn cứng (min)
51
Thời gian pin vận hành với thảm (min)
41
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
2.8
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
3.085
Kích thước (D x R x C) (mm)
250 x 300 x 1340
Phạm vi cung cấp
Hướng dẫn sử dụng