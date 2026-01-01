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    Chổi điện

    EB 30/1 Li-Ion

    Mã đơn hàng: 1.545-126.0

    Kacher đã ra mắt thiết bị chổi điện chạy ắc-quy EB 30/1 Li-on đầu tiên phục vụ người dùng thương mại. Với chổi lăn và thùng tích bụi, mẫu cải tiến mới này bao gồm chổi và hốt rác trong cùng một sản phẩm. Thiết bị được sử dụng để hốt bụi trên sàn cứng và thảm một cách nhanh chóng, vận hành êm ái (56dB (A)) và chắc chắn trong suốt thời gian làm việc.
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