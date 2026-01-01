FloorPro Allround Deep Cleaner RM 754 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 6.295-811.0Chất làm sạch sâu hiệu quả cao dễ dàng loại bỏ lớp phủ sáp và polymer trên sàn chịu nước và nhạy cảm với kiềm. Không tốn quá nhiều thời gian vệ sinh.
Kích thước đóng gói (l)
10
Đơn vị gói (Unit)
1
pH
10.5
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
11.19
Product
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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