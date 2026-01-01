Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    FloorPro Allround Deep Cleaner RM 754 | Kärcher

    Kärcher RM 754 floor cleaner in a large plastic container with a label detailing product information.

    FloorPro Allround Deep Cleaner RM 754

    Mã đơn hàng: 6.295-811.0

    Chất làm sạch sâu hiệu quả cao dễ dàng loại bỏ lớp phủ sáp và polymer trên sàn chịu nước và nhạy cảm với kiềm. Không tốn quá nhiều thời gian vệ sinh.
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