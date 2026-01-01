Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    FloorPro Care Dispersion RM 784 | Kärcher

    Kärcher RM 784 floor cleaner container with label detailing product information and usage instructions.

    FloorPro Care Dispersion RM 784

    Mã đơn hàng: 6.295-817.0

    Phân tán polymer cho chăm sóc ban đầu, tạm thời và bảo trì của lớp phủ sàn. Tạo thành một lớp màng bảo vệ chống trơn trượt, chống bụi bẩn và mài mòn. Sức mạnh bao phủ cao.
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