FloorPro Care Dispersion RM 784 | Kärcher

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Tạo độ bóng bán mờ

chỉ với hai lớp phủ

thời gian khô rất ngắn

chống bám bẩn cao

chống bám bẩn do khả năng chống lại các chất tẩy rửa cao

phạm vi bao phủ lớn hơn nhiều trong vệ sinh bảo trì

các khu vực bị mòn dễ sửa chữa, ví dụ: lối đi, dấu chân, dấu ghế

cũng thích hợp để làm sạch thông thường (xịt rửa, lau) và vệ sinh bảo dưỡng (lau)

thích hợp để loại bỏ màng chăm sóc mà không cần nước

đặc tính dòng chảy tuyệt vời

dễ sửa chữa