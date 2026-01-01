FloorPro Care Dispersion RM 784 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 6.295-817.0Phân tán polymer cho chăm sóc ban đầu, tạm thời và bảo trì của lớp phủ sàn. Tạo thành một lớp màng bảo vệ chống trơn trượt, chống bụi bẩn và mài mòn. Sức mạnh bao phủ cao.
Kích thước đóng gói (l)
5
Đơn vị gói (Unit)
2
pH
8
Trọng lượng (Kg)
5.1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
5.595
Kích thước (D x R x C) (mm)
192 x 145 x 248
Product
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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