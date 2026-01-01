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    Kärcher RM 782 floor cleaner container with label detailing product information and usage instructions.

    FloorPro Protect Dispersion Extra RM 782

    Mã đơn hàng: 6.295-816.0

    Lớp phủ polymer cực mạnh cho sàn chịu nước. Khả năng che phủ tuyệt vời, độ bám dính, chống trơn trượt và chống mài mòn. Tăng sức đề kháng với rượu và chất khử trùng.
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