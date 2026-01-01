FloorPro Protect Dispersion Extra RM 782

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giữ cho trải sàn trông như mới

Thích hợp cho hội trường thể thao và đa năng, chống trơn trượt theo tiêu chuẩn DIN V 18032-2: 2001-04 (tùy thuộc vào lớp phủ sàn).

kinh tế cao, dễ thi công, khoảng thời gian làm sạch dài

khả năng che phủ cực cao do hàm lượng chất rắn rất cao; phủ chỉ với 1 đến 2 lớp

khả năng che phủ cao, lý tưởng để sử dụng trên sàn thấm nước và cũ, mòn

thời gian khô rất ngắn

cực kỳ khó mặc do chịu mài mòn và va đập cao cũng như bảo vệ tuyệt vời chống lại các vết (ví dụ như vết gót chân)

tăng khả năng chống lại các chất tẩy rửa cồn và chất khử trùng

độ bám dính tuyệt vời với lớp phủ sàn

cho các khu vực có giao thông đông đúc và sử dụng (ví dụ: xưởng hoặc công nghiệp, bệnh viện, trường học)

chống trơn trượt theo tiêu chuẩn DIN 51131 và DIN EN 13893 (tùy thuộc vào lớp phủ sàn)