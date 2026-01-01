FloorPro Protect Dispersion Extra RM 782

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 6.295-816.0Lớp phủ polymer cực mạnh cho sàn chịu nước. Khả năng che phủ tuyệt vời, độ bám dính, chống trơn trượt và chống mài mòn. Tăng sức đề kháng với rượu và chất khử trùng.
Kích thước đóng gói (l)
5
Đơn vị gói (Unit)
2
pH
7
Trọng lượng (Kg)
5.13
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
5.495
Kích thước (D x R x C) (mm)
192 x 145 x 248
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