FloorPro Spray Cleaner RM 748

Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 6.295-162.0Phun chống trượt bằng sáp cho tất cả các bề mặt cứng được phủ. Sửa chữa và phục hồi sàn tráng. Loại bỏ dấu gót chân và dấu chân, trong khi áp dụng một kết thúc chống trượt.
Kích thước đóng gói (l)
10
Đơn vị gói (Unit)
1
pH
9
Trọng lượng (Kg)
9.98
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
10.813
Kích thước (D x R x C) (mm)
230 x 188 x 307
Product
Thông tin sản phẩm
Các lĩnh vực ứng dụng