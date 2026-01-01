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    Kärcher RM 748 floor cleaner container with label detailing product information and usage instructions.

    FloorPro Spray Cleaner RM 748

    Mã đơn hàng: 6.295-162.0

    Phun chống trượt bằng sáp cho tất cả các bề mặt cứng được phủ. Sửa chữa và phục hồi sàn tráng. Loại bỏ dấu gót chân và dấu chân, trong khi áp dụng một kết thúc chống trượt.
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