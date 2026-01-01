FloorPro Wipe Care Extra RM 780 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 6.294-997.0Chất làm sạch và chăm sóc sàn và lớp phủ cứng, chống nước. Đặc biệt phù hợp cho phòng tập thể dục và phòng đa năng có đặc tính chống trượt có sẵn, khô không vệt.
Kích thước đóng gói (l)
10
Đơn vị gói (Unit)
1
pH
9
Trọng lượng (Kg)
10
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
10.993
Kích thước (D x R x C) (mm)
230 x 188 x 307
Product
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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