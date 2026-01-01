Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    FloorPro Wipe Care Extra RM 780 | Kärcher

    Kärcher RM 780 floor cleaner in a white plastic container with label detailing product information.

    FloorPro Wipe Care Extra RM 780

    Mã đơn hàng: 6.294-997.0

    Chất làm sạch và chăm sóc sàn và lớp phủ cứng, chống nước. Đặc biệt phù hợp cho phòng tập thể dục và phòng đa năng có đặc tính chống trượt có sẵn, khô không vệt.
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