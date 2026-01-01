FloorPro Wipe Care Extra RM 780 | Kärcher

Mã đơn hàng : 6.294-997.0

Chất làm sạch và chăm sóc sàn và lớp phủ cứng, chống nước. Đặc biệt phù hợp cho phòng tập thể dục và phòng đa năng có đặc tính chống trượt có sẵn, khô không vệt.