FloorPro Wipe Care Extra RM 780 | Kärcher

Mã đơn hàng : 6.295-468.0

Chất làm sạch mạnh mẽ để bảo trì tất cả các sàn và lớp phủ cứng và chống nước. Đặc biệt phù hợp cho phòng tập thể dục và phòng đa năng, có các đặc tính chống trượt có sẵn, khô không vệt.