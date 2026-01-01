Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    FloorPro Wipe Care Extra RM 780 | Kärcher

    Kärcher RM 780 cleaning agent in a large white container with a label showing product details and an image of a clean floor.

    FloorPro Wipe Care Extra RM 780

    Mã đơn hàng: 6.295-468.0

    Chất làm sạch mạnh mẽ để bảo trì tất cả các sàn và lớp phủ cứng và chống nước. Đặc biệt phù hợp cho phòng tập thể dục và phòng đa năng, có các đặc tính chống trượt có sẵn, khô không vệt.
    Yêu cầu báo giá