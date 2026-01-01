FloorPro Wipe Care Extra RM 780 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 6.295-468.0Chất làm sạch mạnh mẽ để bảo trì tất cả các sàn và lớp phủ cứng và chống nước. Đặc biệt phù hợp cho phòng tập thể dục và phòng đa năng, có các đặc tính chống trượt có sẵn, khô không vệt.
Kích thước đóng gói (l)
20
Đơn vị gói (Unit)
1
pH
9
Trọng lượng (Kg)
20
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
21.725
Kích thước (D x R x C) (mm)
270 x 240 x 430
Product
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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