Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Giá đỡ cây lau nhà 80 cm | Kärcher

    Floor mop frame with a teal handle attachment, featuring a rectangular metal structure.

    Giá đỡ cây lau nhà 80 cm

    Mã đơn hàng: 6.999-093.0

    Giá đỡ cây lau nhà với thiết kế nhẹ và có thể xoay 360° dành cho cây lau sàn(80 cm). Thích hợp để làm sạch bụi bẩn khô những khu vực rộng lớn chứa nhiều đồ vật và đồ nội thất.
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