Giá đỡ cây lau nhà 80 cm | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 6.999-093.0Giá đỡ cây lau nhà với thiết kế nhẹ và có thể xoay 360° dành cho cây lau sàn(80 cm). Thích hợp để làm sạch bụi bẩn khô những khu vực rộng lớn chứa nhiều đồ vật và đồ nội thất.
Chương trình
CLASSIC
Loại vết bẩn
Vết bẩn ướt
Sử dụng dệt may
Dệt may bền
Bề rộng vận hành (cm)
80
Số lượng (Unit)
1
Trọng lượng mỗi sản phẩm (Kg)
0.41
Kích thước (D x R) (mm)
800 x 90
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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