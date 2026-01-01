Giá đỡ cây lau nhà 80 cm | Kärcher

Mã đơn hàng : 6.999-093.0

Giá đỡ cây lau nhà với thiết kế nhẹ và có thể xoay 360° dành cho cây lau sàn(80 cm). Thích hợp để làm sạch bụi bẩn khô những khu vực rộng lớn chứa nhiều đồ vật và đồ nội thất.