Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Giá đỡ máy ép | Kärcher

    White metal handlebar with two protruding ends, shown against a plain white background.

    Giá đỡ máy ép

    Mã đơn hàng: 6.999-255.0

    Giá đỡ kim loại. Màu sắc: Trắng. Thích hợp cho Trolley Classic II và IV, cũng như Trolley Clean Liner Classic I, II, III và ECO! Clean Liner Press của Kärcher.
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