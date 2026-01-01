Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Giá đỡ xoay bằng thép không gỉ | Kärcher

    Metal mounting bracket with multiple holes and a central pin, designed for secure attachment.

    Giá đỡ xoay bằng thép không gỉ

    Mã đơn hàng: 2.641-867.0

    Giá đỡ tường xoay làm bằng thép cao cấp (cho 2.641-866). Điều này giúp tối đa hóa sự linh hoạt và tiện lợi khi làm việc với ống HP.
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