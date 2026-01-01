Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Giá đỡ xoay sơn tĩnh điện | Kärcher

    Metal mounting bracket with multiple holes and a central pin, designed for secure attachment.

    Giá đỡ xoay sơn tĩnh điện

    Mã đơn hàng: 2.639-931.0

    Giá đỡ xoay gắn tường cho cuộn ống tự động. Đối với bán kính hoạt động tối đa và tính linh hoạt của ống áp lực cao. Có thể xoay 120°. Thép mạ kẽm.
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