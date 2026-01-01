Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy làm sạch áp lực HD 10/16-4 Cage Ex | Kärcher

    Kärcher professional high-pressure cleaner with wheels and handle, featuring a spray gun and hose attachment.

    Giải thưởng và bộ sưu tập độc quyền

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy làm sạch áp lực

    HD 10/16-4 Cage Ex

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.353-760.0

    • Bơm trục khủy với pít-tông tráng gốm sứ
    Yêu cầu báo giá