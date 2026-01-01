Máy phun rửa áp lực cao nước lạnh HD 10/25-4 S đưa sự tiện dụng lên một tầm cao mới. Súng phun áp lực EASY!Force Advanced được thiết kế giúp cho việc sử dụng dễ dàng mà không cần bất kỳ lực giữ nào. Thân súng bằng thép không gỉ 1050 mm giúp tối ưu hóa hiệu suất. Bộ điều khiển servo cho phép người dùng kiểm soát áp suất và lượng nước trực tiếp trên tay cầm súng. Hệ thống hỗ trợ và đen LED hiển thị trạng thái làm việc được thiết kế thân thiện với người dùng. Bạn có thể tin tưởng vào chất lượng cao nhất và độ bền lâu nhất khi sử dụng sản phẩm của Kärcher, với việc chúng tôi sử dụng những vật liệu tốt nhất. Thiết kế bên trong máy là một hệ thống bơm dọc trục bền bỉ với các pít-tông bằng thép không gỉ và đầu xi-lanh bằng đồng thau. HD 10/25-4 S được điều khiển bởi động cơ tốc độ thấp 4 cực với hệ thống làm mát bằng không khí kết hợp với nước. Các giá đỡ bằng nhôm tích hợp giúp giảm trọng lượng và cung cấp một khung gầm nhẹ nhưng cứng. Thiết kế thẳng đứng, với động cơ và hệ thống bơm được lắp đặt theo chiều dọc, mang lại khả năng di chuyển tối đa trong thực tế. Thiết kế nhỏ gọn, tích hợp ngăn đựng phụ kiện thông minh và móc treo có thể điều chỉnh..

Khái niệm thiết kế thẳng đứng nhỏ gọn dựa trên sự sắp xếp theo chiều dọc của động cơ và hệ thống bơm Nhỏ gọn và tiết kiệm không gian Cơ động và dễ dàng vận chuyển. Độ ổn định tối đa, đảm bảo độ vững chắc cho máy. Động cơ tốc độ thấp 4 cực với hệ thống làm mát bằng không khí kết hợp với nước, hệ thống bơm mạnh mẽ với pít-tông bằng thép không gỉ và đầu xi-lanh bằng đồng thau Tuổi thọ cao và chi phí bảo trì thấp. Hiệu suất và hiệu quả cao. Tính năng có thể tự hút và sử dụng nước với nhiệt độ lên tới 60°C. Khái niệm bảo trì được thiết kế thông minh tạo điều kiện cho hoạt động nhanh chóng tại chỗ Vạch hiển thị mức dầu bôi trơn tiện lợi và lỗ xả dầu tích hợp trên khung máy. Thiết kế theo từng mô-đun, bao gồm hệ thống bơm, động cơ và bộ điều khiển. Hệ thống hỗ trợ và dèn LED hiển thị trạng thái Hệ thống điện tử tích hợp để kiểm soát máy. Chức năng tự động ngắt trong trường hợp điện áp không ổn định Tự động tắt máy khi rò rỉ điện hoặc rơt pha Phụ kiện đa dạng với kết nối EASY!Lock Áp suất và lưu lượng nước có thể được điều chỉnh trên bộ điều khiển servo được đặt giữa thân phun và báng súng. Báng súng EASY!Force Advanced giúp người dùng không mệt mỏi với không có bất kỳ phản lực nào Thân súng bằng thép không gỉ 1050 mm có thể xoay được Bộ phụ kiện và phụ tùng toàn diện Ngăn chứa dụng cụ Móc treo có thể điều chỉnh, ví dụ: để lưu trữ thân súng thứ hai hoặc cáp điện. Vị trí lưu trữ dây phun áp lực cao