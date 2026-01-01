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    Kärcher high-pressure cleaner with grey body, large wheels, and attached hose, positioned on a white background.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy làm sạch áp lực

    HD 10/25-4 S

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.286-954.0

    Máy phun rửa áp lực cao nước lạnh K ä rcher HD 10/25-4 S mang lại chất lượng và hiệu suất làm sạch cao. Máy được thiết kế để làm việc một cách tiện lợi và có tính di động tối đa.
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