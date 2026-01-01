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Quốc gia: Việt Nam
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Máy làm sạch áp lực
Mã đơn hàng: 1.810-972.0
Lưu lượng (l/h)
400 - 930
Áp lực vận hành (bar / MPa)
40 - 230 / 4 - 23
Áp lực tối đa (bar / MPa)
250 / 25
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
Tối đa 60
Loại truyền động
Xăng
Nhà sản xuất động cơ
Honda
Loại động cơ
GX 390
Tính cơ động
Cao
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
67
Kích thước (D x R x C) (mm)
1044 x 549 x 662
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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