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    Kärcher high-pressure cleaner with Honda engine, mounted on a wheeled frame with a handle and hose.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy làm sạch áp lực

    HD 1050 B

    Mã đơn hàng: 1.810-972.0

    • Đầu phun ba lỗ (0°/25°/40°)
    • Súng phun dễ thao tác
    • Tự động điều chỉnh tốc độ
    Yêu cầu báo giá