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    Kärcher high-pressure cleaner with wheels and handle, featuring a robust frame and visible motor components.

    Máy phun rửa siêu cao áp

    HD 13/35-4 Cage

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.367-154.0

    • Ngắt máy khi nước cấp thấp
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