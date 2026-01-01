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    Kärcher high-pressure cleaner with hose reel and wheels, featuring a black and yellow spray gun.

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    Máy làm sạch áp lực

    HD 4/10 X Classic *KAP

    Mã đơn hàng: 1.520-976.0

    Máy phun rửa áp lực cao HD 4/10 X Classic dòng Compact với chức năng giảm áp suất tự động và guồng ống tích hợp. Rất thuận tiện và di động cao nhờ tay cầm linh hoạt và các bánh xe chắc chắn.
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