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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy làm sạch áp lực
Mã đơn hàng: 1.520-976.0Máy phun rửa áp lực cao HD 4/10 X Classic dòng Compact với chức năng giảm áp suất tự động và guồng ống tích hợp. Rất thuận tiện và di động cao nhờ tay cầm linh hoạt và các bánh xe chắc chắn.
Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
220
Tần số (Hz)
50
Lưu lượng (l/h)
400
Áp lực vận hành (bar)
100 - Tối đa 145
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
17.475
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
20
Kích thước (D x R x C) (mm)
335 x 320 x 845
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng