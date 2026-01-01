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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy làm sạch áp lực
Mã đơn hàng: 1.520-925.0
Nền tảng pin
Nền tảng pin 36V
Lưu lượng (l/h)
320 - 400
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
60
Áp lực vận hành (bar / MPa)
70 - 110 / 7 - 11
Áp lực tối đa (bar / MPa)
150 / 15
Công suất (kW)
1.6
Đầu cấp nước vào
3/4″
Loại pin
Pin Lithium-ion
Điện áp (V)
36
Dung lượng (Ah)
7.5
Số lượng pin cần thiết (Unit)
2
Thời gian hoạt động mỗi lần sạc pin (min)
30
Thời gian sạc pin bằng sạc nhanh 80%/100% (min)
58 81
Cường độ dòng sạc (A)
6
Nguồn cung cấp cho bộ sạc pin (V / Hz)
100 - 240 / 50 - 60
Chiều dài dây điện của bộ sạc pin (m)
1.2
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
26.887
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
31.2
Kích thước (D x R x C) (mm)
380 x 370 x 930
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
Các lĩnh vực ứng dụng