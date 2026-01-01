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    Kärcher high-pressure cleaner with grey body, yellow accents, and wheels for mobility.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy làm sạch áp lực

    HD 4/11 C Bp Pack

    Mã đơn hàng: 1.520-925.0

    • Làm sạch áp suất cao độc lập không phụ thuộc vào nguồn điện bên ngoài
    • Hiệu suất làm sạch cao với thời gian chạy dài
    • Hai pin lithium-ion 36 V mạnh mẽ được bao gồm trong phạm vi cung cấp
    Yêu cầu báo giá