Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
230
Tần số (Hz)
50
Lưu lượng (l/h)
500
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
60
Áp lực vận hành (bar / MPa)
lên đến 110 / lên đến 11
Áp lực tối đa (bar / MPa)
160 / 16
Công suất (kW)
2.2
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
21.3
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
23.221
Kích thước (D x R x C) (mm)
475 x 335 x 340
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Các lĩnh vực ứng dụng