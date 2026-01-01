Máy làm sạch áp lực HD 5/11 EX Plus Classic | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Máy làm sạch áp lực
Mã đơn hàng: 1.520-801.0
Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
200 - 240
Tần số (Hz)
50
Lưu lượng (l/h)
500
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
60
Áp lực vận hành (bar)
110
Áp lực tối đa (bar)
160
Công suất (kW)
2.2
Loại béc phun tiêu chuẩn
036
Đầu cấp nước vào
3/4″
Tính cơ động
Xe đẩy
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
21
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
26.54
Kích thước (D x R x C) (mm)
334 x 366 x 954
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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