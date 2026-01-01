Máy làm sạch áp lực HD 5/11 EX Plus Classic | Kärcher

Máy phun rửa áp lực cao HD 5/11 EX Plus Classic mạnh mẽ và nhỏ gọn với sung phun bằng thép không gỉ dài 840 mm. Máy cho phép làm sạch xe, máy móc và dụng cụ cũng như sân vườn một cách dễ dàng và nhanh chóng. Máy cũng được trang bị một đầu xi-lanh bằng đồng thau và dây phun rửa áp lực lõi thép chất lượng cao, giúp giảm hao mòn và tăng độ bền bỉ. Hệ thống giảm áp tự động sẽ bảo vệ các bộ phận và kéo dài tuổi thọ. Ngoài ra, máy còn có những lợi ích thực tiễn khác bao gồm guồng cuốn dây áp lực giúp dễ dàng lưu trữ ống và tích hợp vị trí để lưu trữ đầu phun tiện lợi. Với đầu phun xoáy, các vết bẩn bám cứng đầu nhất cũng có thể được loại bỏ. Hệ thống ren EASY!Lock mang lại tính ổn định và độ bền cao cũng như lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng cho người sử dụng.

Ít hao mòn và tuổi thọ dài Đầu xi-lanh với vật liệu đồng thau chất lượng cao Piston bằng thép không gỉ phủ ceramic. Giảm áp tự động. Phụ kiện chất lượng cao Vòi phun quay chuyên nghiệp. Ống cao su chắc chắn với lớp lưới gia cố bằng thép Súng cao áp chuyên nghiệp với van bằng thép không gỉ. Nhiều tùy chọn lưu trữ Giá để lưu trữ vòi phun. Cuộn dây ống thủ công. Móc treo tích hợp. Chốt giữ nhanh EASY!Lock Thời gian thiết lập ngắn (lắp ráp và tháo rời). Thay thế phụ kiện nhanh chóng. Vận hành trực quan.