Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy làm sạch áp lực HD 5/11 EX Plus Classic | Kärcher

    Giá tốt
    Kärcher high-pressure cleaner with hose reel and wheels, featuring a grey and yellow design.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy làm sạch áp lực

    HD 5/11 EX Plus Classic

    Mã đơn hàng: 1.520-801.0

    • Đầu xi-lanh bằng đồng thau bền bỉ và piston bằng thép không gỉ phủ ceramic
    • Cuộn ống dây với ống cao áp gia cố bằng thép
    • Vòi phun quay