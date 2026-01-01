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    Kärcher high-pressure cleaner with hose and trigger gun, grey and yellow design, mounted on wheels.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy làm sạch áp lực

    HD 5/11 P

    Mã đơn hàng: 1.520-960.0

    • Tự động giảm áp
    • Máy làm việc đặt ngang hoặc đặt đứng
    • Tiết kiệm thời gian và công sức: Súng áp lực cao EASY!Force và khóa khớp nhanh EASY!Lock.