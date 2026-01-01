Máy phun rửa áp lực cao HD 5/11 P nhỏ gọn và có tính linh động cao. Thiết bị được thiết kế với tay cầm kéo, đầu xi lanh bằng đồng, súng phun EASY!Force. Máy có thể vận hành khi đặt ở tư thế đứng hay nằm ngang.

Tiết kiệm thời gian và công sức: Súng áp lực cao EASY!Force và khóa khớp nhanh EASY!Lock. Dế hoạt động với súng áp lực cao EASY!Force Khóa khớp nhanh EASY!Lock: chắc chắn và bền. Và Nhanh gấp 5 lần sửa dụng vít. Tính linh động cao nhất Tay kéo tích hợp ở mặt trước máy để dễ mang vác và vận chuyển thuận tiện. Thiết kế gọn nhẹ Tính linh hoạt Có thể vận hành máy theo phương ngang hoặc phương dọc. Tư thế đỗ và vận chuyển tách biệt cho bộ phận phun. Máy mang lại sự ổn định tối đa khi hoạt động ngang. Chất lượng Giảm áp tự động để bảo vệ các bộ phận của máy, đồng thời kéo dài tuổi thọ. Đầu xi-lanh với vật liệu đồng thau chất lượng cao Ngăn phụ kiện Kết nối vít (M 18 × 1.5) để lưu trữ Surface Cleaner trực tiếp trên máy. Ngăn chứa đầu phun 3 chế độ và đầu phun xoáy. Đai cao su để gắn ống HP.