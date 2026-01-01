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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy làm sạch áp lực
Mã đơn hàng: 1.520-900.0Máy phun rửa áp lực cao nước lạnh HD 5/12 C với kết cấu gọn nhẹ, linh hoạt, gây ấn tượng bởi tính cơ động cao, phù hợp cho việc di chuyển máy theo cả chiều ngang lẫn chiều dọc.
Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
230
Tần số (Hz)
50
Lưu lượng (l/h)
500 - 500
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
60
Áp lực vận hành (bar / MPa)
120 - 120 / 12 - 12
Áp lực tối đa (bar / MPa)
175 / 17.5
Công suất (kW)
2.5
Chiều dài dây điện (m)
5
Loại béc phun tiêu chuẩn (mm)
35
Đầu cấp nước vào
3/4″
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
24.4
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
26.767
Kích thước (D x R x C) (mm)
380 x 360 x 930
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm