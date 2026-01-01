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    Kärcher high-pressure cleaner with wheels, hose, and handle, standing upright on a white background.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy làm sạch áp lực

    HD 5/12 C

    Mã đơn hàng: 1.520-900.0

    Máy phun rửa áp lực cao nước lạnh HD 5/12 C với kết cấu gọn nhẹ, linh hoạt, gây ấn tượng bởi tính cơ động cao, phù hợp cho việc di chuyển máy theo cả chiều ngang lẫn chiều dọc.
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