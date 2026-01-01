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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy làm sạch áp lực
Mã đơn hàng: 1.520-940.0Thực tế, di động, đa năng: Máy làm sạch áp lực nước lạnh HD 5/17 C cho hoạt động dọc và ngang. Với lưu trữ phụ kiện, đầu xi lanh bằng đồng và giảm áp tự động.
Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
230
Tần số (Hz)
50
Lưu lượng (l/h)
480
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
60
Áp lực vận hành (bar / MPa)
170 / 17
Áp lực tối đa (bar / MPa)
200 / 20
Công suất (kW)
3
Chiều dài dây điện (m)
5
Loại béc phun tiêu chuẩn (mm)
27
Đầu cấp nước vào
3/4″
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
26
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
28.4
Kích thước (D x R x C) (mm)
380 x 360 x 930
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm