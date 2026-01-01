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    Kärcher high-pressure cleaner with wheels, hose, and handle, standing upright on a white background.

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    Máy làm sạch áp lực

    HD 5/17 C

    Mã đơn hàng: 1.520-940.0

    Thực tế, di động, đa năng: Máy làm sạch áp lực nước lạnh HD 5/17 C cho hoạt động dọc và ngang. Với lưu trữ phụ kiện, đầu xi lanh bằng đồng và giảm áp tự động.
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