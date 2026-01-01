Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
216 - 244
Tần số (Hz)
50
Lưu lượng (l/h)
450 - 600
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
60
Áp lực vận hành (bar)
70 - 150
Áp lực tối đa (bar)
190
Công suất (kW)
3.4
Chiều dài dây điện (m)
5
Loại béc phun tiêu chuẩn
036
Đầu cấp nước vào
1″
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
51.6
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
64.62
Kích thước (D x R x C) (mm)
740 x 528 x 952
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Các lĩnh vực ứng dụng