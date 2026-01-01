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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy làm sạch áp lực
Mã đơn hàng: 1.367-306.0
Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50
Lưu lượng (l/h)
450 - 600
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
60
Áp lực vận hành (bar / MPa)
70 - 150 / 7 - 15
Áp lực tối đa (bar)
190
Công suất (kW)
3.4
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
48.7
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
60
Kích thước (D x R x C) (mm)
709 x 469 x 1000
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Hướng dẫn sử dụng
Các lĩnh vực ứng dụng