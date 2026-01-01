Giống như máy HD 7/11 - 4, máy phun rửa áp lực cao nước lạnh HD 6/15-4 được thiết kế với đầu bơm trục khuỷa tay quay, đầu piston được gia công với vật liệu đặc biệt giúp động cơ làm việc ổn định và thời gian hoạt động lâu hơn. Ap lực làm việc lên đến 150 bar cùng với lưu lượng 600 l/h. Ngăn chứa phụ kiện ấn tượng với đủ không gian cho đầu phun, vòi phun và các phụ kiện khác.

Ổn định và chắc chắn Trục khuỷa lớn, thanh truyền với vòng đệm chắc chắn Pit tông tráng sứ giảm hao mòn Hệ thống làm kín tốt giúp máy lam việc lâu hơn Bảo trì dễ dàng Vỏ máy mở rộng nhờ vậy dễ dàng tiếp cận cho công việc bảo trì sửa chữa các thiết bị liên quan Bộ lọc nước cấp lớn giúp bảo vệ bơm hiệu quả Tích hợp khoang chứa đầu phun Cải thiện hiệu quả làm việc Đầu phun thẳng với thiết kế Karcher giúp tăng lên đến 40 % lực tác động so với đầu phun thường Làm sạch cho khu vực trên cao Tính linh động cao nhất Bánh xe lớn và tay đẩy được thiết kế thông minh giúp tối ưu hóa tiện ích xoay xở và di chuyển Tay đẩy có thể gấp được để tiết kiệm không gian chứa