Máy làm sạch áp lực HD 6/15 G | Kärcher

Vận hành không cần nguồn điện với thể tích nước 600 l/h. HD 6/15 G mới với động cơ đốt trong mạnh mẽ hoạt động mà không cần điện và do đó được thiết kế cho các ứng dụng linh hoạt trong công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp. Máy phun rửa áp suất cao có bơm trục khuỷu mạnh mẽ, với chất lượng Kärcher đã được chứng minh và gây ấn tượng với dịch vụ thân thiện và tính cơ động đặc biệt. Vô cùng thiết thực: phụ kiện tinh xảo trong từng chi tiết.

Sự tự chủ nguồn cấp cung cấp nguồn độc lập nhờ thiết kế động cơ sử dụng nhiên liệu đốt Phụ kiện đa dạng, máy có khả năng hút nước như hồ, vũng đọng nước Khái niệm phụ kiện Nước cấp thực tế cho ống áp lực, ống phun trục tiếp trên máy Khoang chứa đầu phun, dụng cụ vận hành và những phụ kiện nhỏ Nổi bật về tính di động Vận chuyển dễ dàng hơn với nút nhấn tay Bánh xe lớn và lốp hơi thích hợp với bề mặt gồ ghề Bánh xe trang bị cho phép vận chuyển thiết bị ở khu vực cầu thang bền bỉ và dễ sử dụng Đầu bơm trục khuỷa mạnh mẽ đã được thử nghiệm chất lượng tại Karcher Bộ lọc nước cấp bảo vệ bơm tránh hư hỏng Van nhiệt để bảo vệ bơm tránh quá quá nhiệt ở chế độ tuần hoàn khép kín