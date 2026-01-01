Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy làm sạch áp lực HD 6/15 G | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with wheels, hose reel, and metal frame, designed for professional use.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy làm sạch áp lực

    HD 6/15 G

    Mã đơn hàng: 1.187-002.0

    • Kết cấu khung máy ống thép.
    • Đầu bơm trục khuỷa mạnh mẽ
    Yêu cầu báo giá