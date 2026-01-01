Máy làm sạch áp lực HD 6/15 G | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Máy làm sạch áp lực
Mã đơn hàng: 1.187-002.0
Lưu lượng (l/h)
600
Áp lực vận hành (bar / MPa)
150 / 15
Áp lực tối đa (bar / MPa)
200 / 20
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
60
Loại truyền động
Xăng
Loại động cơ
G200FA
Tính cơ động
Cao
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
42.6
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
49.639
Kích thước (D x R x C) (mm)
799 x 637 x 1097
Phạm vi cung cấp
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn sử dụng
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