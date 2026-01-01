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    Kärcher high-pressure cleaner with grey body, black handle, and wheels, featuring a yellow nozzle and coiled power cord.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy làm sạch áp lực

    HD 7/11--4 Classic

    Mã đơn hàng: 1.367-901.0

    • Đầu bơm trục khuỷa mạnh mẽ
    • Kết cấu khung máy ống thép.
    • Mô tơ 3 pha chắc chắn tốc độ thấp 4 cặp cực từ
    Yêu cầu báo giá