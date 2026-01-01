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    Kärcher high-pressure cleaner with grey casing, hose, and handle on wheels.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy làm sạch áp lực

    HD 7/11-4 *KAP

    Mã đơn hàng: 1.367-305.0

    • Bơm trục khuỷa thanh truyền bền bỉ với những pit tông tráng sứ
    • Lọc nước cấp lớn, dễ quan sát
    • Điều chỉnh áp suất
    Yêu cầu báo giá