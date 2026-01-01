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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy làm sạch áp lực
Mã đơn hàng: 1.524-930.0Thiết bị làm sạch áp suất cao di động HD 7/14-4 M với động cơ AC và trục bơm 3 pit tông. Thiết bị nhỏ gọn, đáng tin cậy, hiệu suất làm sạch cao và hiệu quả năng lượng để sử dụng hàng ngày.
Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
230
Tần số (Hz)
50
Lưu lượng (l/h)
700
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
60
Áp lực vận hành (bar / MPa)
140 / 14
Áp lực tối đa (bar / MPa)
210 / 21
Công suất (kW)
3.4
Chiều dài dây điện (m)
5
Đầu cấp nước vào
3/4″
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
37
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
40.429
Kích thước (D x R x C) (mm)
400 x 455 x 700
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
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