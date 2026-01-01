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    Kärcher high-pressure cleaner with hose, grey and yellow design, on wheels.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy làm sạch áp lực

    HD 7/14-4 M

    Mã đơn hàng: 1.524-930.0

    Thiết bị làm sạch áp suất cao di động HD 7/14-4 M với động cơ AC và trục bơm 3 pit tông. Thiết bị nhỏ gọn, đáng tin cậy, hiệu suất làm sạch cao và hiệu quả năng lượng để sử dụng hàng ngày.
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