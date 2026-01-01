Dòng máy phun rửa áp lực cao và di động động HD 7/14-4M sở hữu nhiều thiết bị với tiêu chuẩn an toàn và mang lại thoải mái khi làm việc. Việc giảm áp tự động như bảo vệc các thành phần chống lại hư hại trong chế độ tạm dừng, trong khi súng cao áp EASY!Force sử dụng lực của máy bay phản lực áp suất để giảm lực giữ xuống, và EASY!Lock khóa khớp nhanh cho phép xử lý nhanh gấp 5 lần so với dùng tua vít mà ko có bất kỳ tác động đến độ bền cà độ chắc chắn. Thiết bị được sử dụng theo phương thẳng đứng và cố định nên sẽ linh hoạt khi sử dụng. Máy bơm trục 3 pít tông mạnh mẽ với đầu xi lanh đồng tăng sức mạnh làm sạch và hiệu quả năng lượng lên khoảng 20%. Nhiều tùy chọn để lưu trữ phụ kiện và hợp lý của dòng máy HD 7/14-4 M.

Thiết bị cao cấp Tự giảm áp để bảo vệ các thành phần để kéo dài tuổi thọ thiết bị. Mạnh mẽ, 4 cực, động cơ điện vận hành chậm Đầu xi lanh đồng chất lượng cao. Vận hành linh động Thiết kế cho hoạt động thẳng đứng và nằm ngang Ổn định tối da khi hoạt động nằm ngang trong khi bánh xe ko chạm đất. Nổi bật về tính di động Tay đẩy có thể được rút ra với nút nhấn, tăng độ nhỏ gọn và giảm yêu cầu về không gian. Lưu trữ dễ dàng trong các phương tiện dịch vụ Lưu trữ tích hợp tùy chọn giảm thời gian thiết lập. Kho phụ kiện thông minh Giá đỡ cố định để tách bọt EASY!Lock TR20 cho phép các đầu phun mạnh hoặc làm sạch bề mặt được lưu trữ ngay tại máy. Khoang vòi phun tiện lợi được giữa cho đầu phun xoay. Dễ phục vụ Dễ tiếp cận các đầu phun khi phần dưới của máy được mở ra. Tiếp cận nhanh các hộp điện đơn giản thông qua mở nắp. Bộ lọc nước lớn, tốt giúp bảo vệ đầu bơm khỏi tạp chất lẫn trong nước Giải quyết hiệu quả và tiết kiệm thời gian Dễ dàng sử dụng súng áp lực cao EASY!Force. Khóa khớp nhanh EASY!Lock: chắc chắn và bền. Và Nhanh gấp 5 lần sửa dụng vít. Tăng hiệu quả năng lượng Máy bơm 3 pít-tông mới phát triển với giảm lưu lượng nước đáng kể và giảm áp lực. Tăng 20% hiệu suất làm việc và hiệu quả năng lượng