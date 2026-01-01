Máy làm sạch áp lực HD 7/16-4 Cage Classic | Kärcher

Với động cơ 3 pha mô tơ từ 4 cặp cực máy được thiết kế để đáp ứng cho yêu cầu công việc khó khăn và làm việc liên tục. Máy đặc biệt là cấu trúc khung chắc chắn để tối ưu hóa việc bảo vệ máy. Những chi tiết bên trong được thiết kế với sự ổn định và tuổi thọ cao hơn, như đầu bơm trục khuỷa với pít tông ceramic. Dễ dàng tiếp cận để bảo trì và sửa chữa các chi tiế cũng là một trong những thế mạnh của máy. Chức năng tự động ngắt máy theo áp suất làm việc, có thể linh động trong việc bố trí máy làm việc trên sàn hoặc treo tường.

Tin cậy và kéo dài thời gian hoạt động Động cơ từ 4 cặp cực Đầu xilanh đồng thau và pit tông tráng sứ Bơm trục khuỷa thanh truyền bền bỉ với cảm biến nhiệt Chắc chắn và an toàn Cấu trúc khung chắc chắn tối ưu hóa bảo vệ máy Móc treo được thiết kế để vận chuyển thuận lợi Dễ bảo dưỡng Dễ dàng tiếp cận các bộ phận liên quan trên máy Lọc nước cấp lớn, dễ bảo trì. Linh hoạt Máy có thể gắn làm việc sàn hoặc gắn tường Khoang đặt súng với tinh năng tự động ngắt máy