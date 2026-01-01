Máy làm sạch áp lực HD 7/16-4 Cage Classic | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Máy làm sạch áp lực
Mã đơn hàng: 1.367-314.0
Số pha (Ph)
3
Điện áp (V)
400
Tần số (Hz)
50
Lưu lượng (l/h)
400 - 700
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
60
Áp lực vận hành (bar / MPa)
70 - 160 / 7 - 16
Áp lực tối đa (bar / MPa)
220 / 22
Công suất (kW)
4.3
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
55
Kích thước (D x R x C) (mm)
625 x 500 x 360
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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