Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy làm sạch áp lực HD 7/16-4 Cage Classic | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with metal frame, visible motor, yellow knobs, and transparent filter.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy làm sạch áp lực

    HD 7/16-4 Cage Classic

    Mã đơn hàng: 1.367-314.0

    • Bơm trục khuỷa thanh truyền bền bỉ với những pit tông tráng sứ
    • Khoang chứa súng với tính năng tự động ngắt máy
    • Máy có thể treo tường
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