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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy làm sạch áp lực
Mã đơn hàng: 1.367-307.0
Số pha (Ph)
3
Điện áp (V)
400
Tần số (Hz)
50
Lưu lượng (l/h)
520 - 700
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
60
Áp lực vận hành (bar / MPa)
70 - 180 / 7 - 18
Áp lực tối đa (bar)
220
Công suất (kW)
4.9
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
56
Kích thước (D x R x C) (mm)
709 x 469 x 1000
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Hướng dẫn sử dụng
Các lĩnh vực ứng dụng