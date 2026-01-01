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    Kärcher high-pressure cleaner with hose and spray gun, mounted on a wheeled frame.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy làm sạch áp lực

    HD 7/18--4 Classic

    Mã đơn hàng: 1.367-902.0

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