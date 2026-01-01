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    Kärcher high-pressure cleaner with hose and spray gun, featuring a grey and yellow design on wheels.

    Giải thưởng và bộ sưu tập độc quyền

    World's No. 1 Pressure Washer Brand
    Reddot Design Award 2018

    Máy làm sạch áp lực

    HD 8/18-4 M

    Mã đơn hàng: 1.524-970.0

    • Mô tơ 3 pha chắc chắn tốc độ thấp 4 cặp cực từ
    • Điều khiển Servo: điều chỉnh lưu lượng nước và áp suất trực tiếp từ cò súng.
    • Tự giảm áp suất và hiệu suất năng lượng cao lên đến 20%
    Yêu cầu báo giá