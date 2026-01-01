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    Kärcher high-pressure cleaner with a red engine, mounted on a wheeled frame, featuring a long spray wand.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy làm sạch áp lực

    HD 801 B

    Mã đơn hàng: 1.187-100.0

    • Kết cấu khung máy ống thép.
    • Cần phun thép không gỉ
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