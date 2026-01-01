Máy phun rửa siêu cao áp HD 9/100-4 Cage Classic | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Máy phun rửa siêu cao áp
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.812-000.0Máy phun rửa áp lực siêu cao HD 9/100-4 Cage Classic nổi bật nhờ áp suất làm việc 1000 bar, tốc độ dòng chảy mỗi giờ 900 l và súng kích hoạt bypass. Loại bỏ cả những bụi bẩn cực kỳ cứng đầu.
Áp lực vận hành (bar / MPa)
1000 / 100
Lưu lượng (l/h)
980
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
45
Nhiên liệu
Điện
Phân loại động cơ (kW)
35
Số pha (Ph)
3
Điện áp (V)
380 - 415
Tần số (Hz)
50
Loại bơm
Trục khuỷu
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
378
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
392
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
395.5
Kích thước (D x R x C) ( )
1395 x 789 x 1088
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn sử dụng
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