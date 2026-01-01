Máy phun rửa siêu cao áp HD 9/100-4 Cage Classic | Kärcher

Lý tưởng để sử dụng phổ biến trong ngành xây dựng và các ứng dụng công nghiệp khác: máy phun rửa áp lực siêu cao HD 9/100-4 Cage Classic đa năng của chúng tôi từ loại nhỏ gọn UHP. Trái tim của máy là một máy bơm cao áp công nghiệp cực kỳ mạnh mẽ của WOMA với hiệu quả thể tích cao. Được trang bị súng kích hoạt bypass, HD 9/100-4 có áp suất làm việc 1000 bar và tốc độ dòng chảy 900 l nước mỗi giờ, do đó loại bỏ ngay cả những chất bẩn cứng đầu nhất một cách nhanh chóng và đáng tin cậy.

Bơm áp lực cao công nghiệp mạnh mẽ Pít tông làm từ cacbua cho tuổi thọ lâu dài. Thiết kế thân thiện với bảo trì giúp dễ dàng thay thế các bộ phận hao mòn như van, phớt và pít tông. Thiết kế van trung tâm cho hiệu quả thể tích cao. Súng kích hoạt WOMA thân thiện với người dùng Trọng lượng nhẹ với tay cầm được thiết kế công thái học để dễ vận hành. Giảm lực kích hoạt để làm việc dễ dàng. Ổn định và chắc chắn Chi phí vận hàng và bảo trì thấp Ngăn chặn bất kỳ độ giật đột ngột nào cho người dùng, vì áp lực được tích tụ từ từ khi bóp súng kích hoạt. Nổi bật về tính di động Bánh xe lớn, cũng như trọng tâm tối ưu đảm bảo độ cơ động cao cho máy - bất chấp kích thước của nó. Một móc cẩu thực tế cho phép vận chuyển đơn giản, cũng như trên địa hình gồ ghề.