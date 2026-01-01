Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy phun rửa siêu cao áp HD 9/100-4 Cage Classic | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with robust frame, wheels, and visible motor components.

    Máy phun rửa siêu cao áp

    HD 9/100-4 Cage Classic

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.812-000.0

    Máy phun rửa áp lực siêu cao HD 9/100-4 Cage Classic nổi bật nhờ áp suất làm việc 1000 bar, tốc độ dòng chảy mỗi giờ 900 l và súng kích hoạt bypass. Loại bỏ cả những bụi bẩn cực kỳ cứng đầu.
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