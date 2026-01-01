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    Kärcher high-pressure cleaner with Yanmar engine, mounted on a wheeled frame, featuring a handle and various components.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy làm sạch áp lực

    HD 9/23 De

    Mã đơn hàng: 1.187-907.0

    • Động cơ diesel tiết kiệm với khởi động điện thuận tiện
    • Điều chỉnh lưu lượng nước và áp suất nước vô hạn với Điều khiển Servo trên ống áp lực cao
    • Tự động điều chỉnh tốc độ
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