Lý tưởng cho bất cứ nơi nào đáp ứng các điều kiện bên ngoài khó khăn và các công việc làm sạch đòi hỏi: máy phun rửa áp lực cao nước lạnh HD 9/23 De với động cơ diesel Yanmar tự tạo ra điện mà nó cần. Nếu cần, nước cần thiết cũng có thể được hút trực tiếp từ các vùng nước, cho phép bạn làm việc ở những khu vực có cơ sở hạ tầng kém. Với áp lực nước 230 bar, máy có thể thực hiện được hầu hết mọi nhiệm vụ. Khái niệm khung công thái học và bánh xe chống thủng đảm bảo tính di động tối đa, trong khi khung cơ bản mạnh mẽ có thể chịu được việc sử dụng nặng. Với súng áp suất cao EASY! Force, sử dụng lực giật của phản lực áp suất cao để giảm lực giữ cho người điều khiển xuống 0, cũng như các chốt tháo nhanh EASY! Lock, giúp thiết lập- Lên và tháo dỡ nhanh hơn năm lần so với kết nối vít thông thường, máy rất thuận tiện khi sử dụng. Một bộ lọc nước lớn và một van điều chỉnh nhiệt được tích hợp để bảo vệ máy bơm. Các cải tiến tùy chọn hữu ích, như khung lồng bổ sung với khoen để cẩu tải, làm tròn khỏi máy.

Tính độc lập tối đa Được trang bị động cơ Honda hoặc Yanmar đáng tin cậy để sử dụng mà không cần nguồn điện bên ngoài. Có thể hút nước - ví dụ: từ hồ hoặc ao - và sử dụng nó để làm sạch. Sử dụng dễ dàng tối ưu Khái niệm khung công thái học giúp vận chuyển trên mặt đất không bằng phẳng dễ dàng hơn. Khả năng lưu trữ cho tất cả các bộ phận phụ kiện trực tiếp trên máy. Bánh xe chống thủng đảm bảo tính di động cao vĩnh viễn. Rất linh hoạt Khung lồng tùy chọn với khoen để cẩu tải bảo vệ máy một cách đáng tin cậy. Bộ phụ kiện đính kèm cuộn ống cho thời gian thiết lập và hoàn thiện ngắn hơn có sẵn như một phụ kiện tùy chọn. Phiên bản di động với khung hình ống chắc chắn được thiết kế đặc biệt cho thợ sơn và thợ thạch cao (HD 728 B). Đối với những công việc khó khăn nhất Khung cơ bản chắc chắn để sử dụng hàng ngày trong các điều kiện khắc nghiệt. Bộ lọc nước lớn để bảo vệ máy bơm. Van nhiệt để bảo vệ bơm tránh quá quá nhiệt ở chế độ tuần hoàn khép kín