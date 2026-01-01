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Quốc gia: Việt Nam
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Máy phun rửa siêu cao áp
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.367-156.0
Áp lực vận hành (bar / MPa)
150 - Tối đa 500 / 15 - Tối đa 50
Lưu lượng (l/h)
500 - 900
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
Tối đa 60
Nhiên liệu
Điện
Phân loại động cơ (kW)
15
Số pha (Ph)
3
Điện áp (V)
400
Tần số (Hz)
50
Loại bơm
Máy bơm trục khuỷu Kärcher hiệu suất tối đa
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
150
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
195
Kích thước (D x R x C) (mm)
930 x 800 x 920
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn sử dụng