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    Kärcher high-pressure cleaner with a metal frame, wheels, and visible engine components, including a red cap and pressure gauge.

    Máy phun rửa siêu cao áp

    HD 9/50 Ge Cage

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.367-506.0

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