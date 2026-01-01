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    Grey Kärcher high-pressure cleaner with control panel and wheels, featuring a handle on top for easy manoeuvrability.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy làm sạch áp lực

    HDS 10/21-4 M

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.071-939.0

    Máy phun rửa áp lực cao nước nóng dòng super class với động cơ điện 4 cực làm mát bằng nước, tốc độ chậm, bơm trục 3 piston mạnh mẽ và 2 hộc chứa chất tẩy rửa.
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