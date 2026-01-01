Máy phun rửa áp lực cao dòng nước nóng có công suất mạnh mẽ được gắn động cơ diezen 4 thì đầy uy lực và bộ khởi động điện để vận hành bằng nguồn điện riêng. Tất cả các bộ phận nằm gọn trong khung thép hình ống có độ bền giúp bảo vệ xung quanh máy trong khi hoạt động công suất lớn. Khung thép được thiết kế đặc biệt giúp thao tác với cần trục hoặc xe xếp dỡ hàng. Động cơ được gắn thiết bị giảm tốc tự động để giảm tiếng ồn khi không làm việc và tăng tuổi thọ của thiết bị. Bộ khởi động điện tiêu chuẩn cho phép việc khởi động thuận tiện. Vật liệu cao cấp trong bơm áp lực cao, ví dụ: đầu xi-lanh bằng đồng, van thép chống gỉ, phít tông bằng thép chống gỉ được mạ niken-crom giúp tăng tuổi thọ thiết bị và đặc tính vận hành cao. Van giảm áp, áp lực tích hợp và bộ kiểm soát dòng chảy cũng như chế độ hơi nước bảo đảm hiệu suất vận hành phù hợp với công việc vệ sinh khác nhau. Buồng đốt có hiệu suất vận hành cao, giàn ống xoắn gia nhiệt kiểu dáng thẳng đứng và bugi đánh lửa liên tục không nổ được thiết lập biến thiên vô hạn trong khoảng từ 30°C đến 98°C. Đặc tính an toàn như bộ ngắt nhiên liệu, van an toàn, thiết bị ngắt nước và bộ ngắt dầu đốt giúp bảo vệ thiết bị trong điều kiện khắc nghiệt hằng ngày. Bình chứa nổi tích hợp với chất chống đóng cặn được nhỏ giọt (DGT) giúp tách thiết bị khỏi nguồn nước và bảo vệ các bộ phận tiếp xúc với nước khỏi bị gỉ và đóng cặn.

Sử dụng dễ dàng tối ưu Ngắt tự động trong trường hợp thiếu nước và quá nhiệt. Súng kích hoạt được thiết kế vừa an toàn vừa hiệu quả để dễ sử dụng. Hiệu suất tối đa Đầu đốt công suất cao với cuộn nhiệt thẳng đứng và bộ phận đánh lửa liên tục không gây tiếng nổ. Đảm bảo loại bỏ các loại cặn cứng đầu. Hai thùng dầu diesel và xăng tích hợp cho phép thời gian chạy dài. Động cơ đốt cháy tiết kiệm, chạy bằng diesel Phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn khí thải EU GIAI ĐOẠN V. Bộ khởi động điện điện cho phép khởi động không tốn sức. Chế độ vận hành thân tiện với người dùng Tốc độ tự động giảm ở chế độ nghỉ của máy. Nhờ vậy bảo vệ động cơ và tiết kiệm năng lượng Có thể tải cẩu nhờ khung thép hình ống chắc chắn.