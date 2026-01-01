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    Kärcher high-pressure cleaner with a metal frame, control panel, and attached spray gun, set on a white background.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy làm sạch áp lực

    HDS 1000 De

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.811-943.0

    • Tiết kiệm năng lượng súng áp lực EASY!Force để làm việc không mệt mỏi
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