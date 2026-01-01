Máy làm sạch áp lực HDS 12/18-4 SX | Kärcher

Đặt trưng của máy làm sạch áp suất nước nóng trong dòng cao cấp mới từ Kärcher bởi có nhiều loại thiết bị được cung cấp, cũng như hiệu suất và hiệu quả. Ví dụ, máy HDS 12/18-4 SX có bộ ống lắp sẵn với ống áp lực 20 m. Nhờ khả năng truyền tải lượng nước lớn, máy phun rữa áp lực cao này cũng có thể được sử dụng để tiết kiệm thời gian vận hành hai tia phun. Công nghệ đầu phun Power nozzle, súng gốm, máy quạt tuabin, tăng hiệu suất bơm và các phụ kiện được tối ưu hóa, trong số các tính năng khác, làm cho điều này khả thi. Phát minh chế độ eco!efficency và các đặc tính khác như bộ dụng cụ làm sạch và tối ưu hóa công nghệ đốt, đảm bảo hiệu suất tối đa và hoạt động thân thiện với môi trường của máy, dễ dàng sử dụng và tính di động cao giúp công việc của người vận hành dễ dàng hơn. Tất cả các nhiệm vụ bảo trì cũng có thể được thực hiện một cách trực tiếp - nhờ vào các dữ liệu điều hành dễ dàng khôi phục và các thành phần dễ tiếp cận.

Hiệu quả cao Chế độ tiết kiệm, máy vận hành ở khoảng nhiệt độ hiệu quả nhất (60°C) với lưu lượng nước đạt mức tối đa. Chu kỳ đầu đốt được tối ưu hóa để giảm thiểu mức tiêu thụ nhiên liệu xuống khoảng 20 phần trăm so với chế độ vận hành hết tải. Ổn định Hệ thống giảm xóc mềm (SDS) giúp cân bằng rung động do áp suất đạt tối đa trong hệ thống áp lực cao. Bộ lọc nước lớn, tốt giúp bảo vệ đầu bơm khỏi tạp chất lẫn trong nước Có thể truy vấn thông số hoạt động của máy ( thời gian sử dụng và thời gian nghỉ của máy ) Hiệu quả tối đa Công nghệ đốt hiệu quả cao đã được thử nghiệm và kiểm chứng Động cơ điện 4 cực từ với bơm hướng trục 3 pít-tông Mô tơ làm mát bằng nước ứng dụng cho nhu cầu công việc liên tục và điều kiện khó khăn hơn Cất đặt Van chỉnh định lượng hóa chất đảm bảo tiết kiệm lượng hóa chất tiêu thụ Liều lượng chất tẩy rửa Dễ dàng chuyển đổi giữa các bình hóa chất Ở vị trí 0, quá trình súc rửa sẽ diễn ra tự động. Tiết kiệm thời gian và công sức: Súng áp lực cao EASY!Force và khóa khớp nhanh EASY!Lock. Khóa khớp nhanh EASY!Lock: chắc chắn và bền. Và Nhanh gấp 5 lần sửa dụng vít.