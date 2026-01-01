Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy làm sạch áp lực HDS 12/18-4 SX | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner with wheels and handle, featuring a lance holder on the side.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy làm sạch áp lực

    HDS 12/18-4 SX

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.071-925.0

    • Hai bình hóa chất
    • Chế độ hiệu quả
    Yêu cầu báo giá