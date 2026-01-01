Được trang bị tiêu chuẩn các bộ phận chất lượng cao, chẳng hạn như động cơ điện 4 cực làm mát bằng nước, tốc độ chậm, cũng như bơm trục 3 piston mạnh mẽ với piston gốm, máy phun rửa áp lực cao nước nóng HDS 12/18-4 S của Kärcher ghi điểm với độ tin cậy cao. Thêm vào đó, chiếc máy thuộc dòng super class này gây ấn tượng với người dùng nhờ khả năng xử lý dễ dàng với thao tác một nút trực quan, khoang chứa phụ kiện tiện dụng và súng phun áp lực cao EASY!Force Advanced tiết kiệm năng lượng với cần phun dài 1050 mm và bộ điều khiển servo. Hai bình chứa chất tẩy rửa với các tùy chọn định lượng chính xác, chế độ eco!efficiency tiết kiệm và công nghệ đốt tối ưu hóa cho phép các ứng dụng làm sạch rất tiết kiệm và hiệu quả. Công nghệ an toàn đã được chứng minh với bộ lọc nước, van an toàn, ống SDS và các tùy chọn chống đóng cặn được thiết kế kỹ lưỡng cũng bảo vệ hiệu quả các bộ phận và đảm bảo tính sẵn sàng đồng thời nâng cao tuổi thọ cao của máy.

Hiệu quả cao Chế độ tiết kiệm, máy vận hành ở khoảng nhiệt độ hiệu quả nhất (60°C) với lưu lượng nước đạt mức tối đa. Chu kỳ đầu đốt được tối ưu hóa để giảm thiểu mức tiêu thụ nhiên liệu xuống khoảng 20 phần trăm so với chế độ vận hành hết tải. Hiệu quả tối đa Công nghệ đốt "Sản xuất tại Đức" hiệu quả cao, đã được kiểm chứng. Động cơ điện 4 cực từ với bơm hướng trục 3 pít-tông Mô tơ làm mát bằng nước ứng dụng cho nhu cầu công việc liên tục và điều kiện khó khăn hơn Nhiều không gian chứa phụ kiện được tích hợp vào máy. Ngăn chứa tích hợp cho toàn bộ phụ kiện. Bao gồm 2 móc treo cho ống hút và dây điện. Ngăn chứa rộng rải cho bình hóa chất, găng tay và dụng cụ đồ nghề An toàn vận hành Bộ lọc nước dễ dàng tiếp cận giúp bảo vệ bơm khỏi các hạt bụi bẩn trong nước. Các van an toàn, bảo vệ chống thiếu nước và nhiên liệu đảm bảo khả năng vận hành của máy. Hệ thống giảm xóc mềm (SDS) giúp cân bằng rung động do áp suất đạt tối đa trong hệ thống áp lực cao. Phụ kiện đa dạng với kết nối EASY!Lock Báng súng EASY!Force Advanced giúp người dùng không mệt mỏi với không có bất kỳ phản lực nào Áp suất và lưu lượng nước có thể được điều chỉnh trên bộ điều khiển servo được đặt giữa thân phun và báng súng. Thân súng bằng thép không gỉ 1050 mm có thể xoay được Liều lượng chất tẩy rửa Dễ dàng chuyển đổi giữa các bình hóa chất Bộ phun hóa chất định lượng kết hợp với tính năng súc rửa đường ống Khái niệm lưu động Thiết kế bánh xe cao su kích thước lớn và bánh xe con lăn dẫn hướng Giá nghiêng tích hợp để vượt chướng ngại vật không tốn sức. Tay đẩy giúp vận chuyển và điều động dễ dàng. Bộ điều khiển dễ sử dụng Một công tắc cho tất cả các chức năng của thiết bị.