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    Grey Kärcher high-pressure cleaner with wheels and handle, featuring a lance holder on the side.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy làm sạch áp lực

    HDS 13/20-4 S

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.071-927.0

    • Có thể vận hành 2 vị trí ống phun được bố trí trên máy
    • Hai bình hóa chất
    • Chế độ hiệu quả
    Yêu cầu báo giá