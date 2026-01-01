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    Kärcher professional high-pressure cleaner with grey body, yellow control dial, and black wheels.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy làm sạch áp lực

    HDS 6/14-4 C

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.170-900.0

    • Chế độ hiệu quả
    • Động cơ điện bốn cặp cực làm mát bằng nước
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