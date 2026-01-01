Dòng máy phun rửa áp lực cao nước nóng thế hệ mới của Kacher có áp lực cao dòng nước lạnh , nổi bật với độ bền đặc biệt khiến thiết bị có thể được định dạng riêng biệt. Điều này có nghĩa khách hàng chỉ phải trả cho những tính năng thực sự cần thiết. Chi tiết của thiết bị có thể được bổ sung theo yêu cầu. Các đặc trưng của thiết bị bao gồm: phiên bản dòng nước nóng có thể vận hành ở nhiệt độ xả tối đa là 85°C. Vỏ ngoài bằng thép chống gỉ giúp làm sạch hữu hiệu các bề mặt nhạy cảm. Van an toàn giúp tăng tuổi thọ sản phẩm. Bảo vệ quá trình chạy thử. Chất làm mềm nước cho nguồn nước nóng đặc biệt. Bộ đếm giờ vận hành để bảo dưỡng hiệu quả. Lựa chọn ống hút chất tẩy đơn hoặc kép để sử dụng trong áp suất thấp hoặc cao. Nhờ trang bị thêm nhiều phụ kiện, điểm nối được lắp đặt chuyên dụng để phù hợp công việc vệ sinh khác nhau. Bộ điều khiển từ xa đa dạng, hệ thống ống dẫn đều thích hợp. Một thiết bị thật độc lập!

Hiệu quả Chế độ hiệu quả - kinh tế và thân thiện với môi trường, ngay cả trong thời gian sử dụng kéo dài. Giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ và khoảng 20% khí thải CO₂ Bộ phun hóa chất định lượng kết hợp với tính năng súc rửa đường ống Dễ sử dụng Vận hành với công tắc đơn kích thước lớn, dễ quan sát Miệng thùng chứa lớn tích hợp máng đổ. Bình hóa chất bảo dưỡng hệ thống có thể thay thế dễ dàng từ bên ngoài. Cất đặt Ngăn phụ kiện có khóa để chứa vòi phun, dụng cụ đồ nghề, v.v… Thiết kế móc treo dây điện nguồn và dây áp lực Kết hợp giá đỡ ống phun giúp máy dễ dàng di chuyển Ổn định Hệ thống giảm xóc mềm (SDS) giúp cân bằng rung động do áp suất đạt tối đa trong hệ thống áp lực cao. Bộ lọc nước cấp bảo vệ bơm tránh hư hỏng Hệ thống làm mềm bằng nước giúp bảo vệ các cuộn dây nóng chống lại các tác hại vôi hóa. Tính cơ động Với những bánh xe cỡ lớn và bánh xe con lăn dẫn hướng Tay cầm lớn trên khung máy Giá nghiêng tích hợp để vượt qua được các chướng ngại vật như bậc cầu thang và gờ đá mà không mất sức. Tiết kiệm thời gian và công sức: Súng áp lực cao EASY!Force và khóa khớp nhanh EASY!Lock. Dế hoạt động với súng áp lực cao EASY!Force Khóa khớp nhanh EASY!Lock: chắc chắn và bền. Và Nhanh gấp 5 lần sửa dụng vít.