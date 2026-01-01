Máy làm sạch áp lực HDS 8/18-4 C | Kärcher

HDS 8/18-4 C là máy phun rửa áp lực cao nước nóng mạnh nhất trong dòng HDS Compact của chúng tôi. Máy ba pha với động cơ điện 4 cực, làm mát bằng nước cung cấp mọi thứ bạn có thể mong đợi về tính dễ sử dụng, công thái học và sử dụng tài nguyên hiệu quả. Người dùng sẽ bị ấn tượng bởi các tính năng như thao tác đơn giản với một nút bấm và mức độ cơ động cao được cung cấp bởi các bánh xe lớn và trục lái. Trong khi súng áp lực EASY! Force sử dụng lực giật của phản lực áp suất cao để giảm lực giữ xuống 0, các chốt tháo nhanh EASY! Lock cho phép xử lý nhanh hơn năm lần so với các kết nối vít thông thường, mà không làm mất bất kỳ sự mạnh mẽ hoặc tuổi thọ. Khung xe cứng chắc đảm bảo an toàn tối ưu, vì các thùng chứa chất tẩy rửa và nhiên liệu được tích hợp an toàn. Các ngăn lưu trữ tiện dụng cho các phụ kiện và dụng cụ hoàn chỉnh với nhiều tính năng được cung cấp bởi HDS 8/18-4 C.

Hiệu quả Chế độ hiệu quả - kinh tế và thân thiện với môi trường, ngay cả trong thời gian sử dụng kéo dài. Giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ và khoảng 20% khí thải CO₂ Bộ phun hóa chất định lượng kết hợp với tính năng súc rửa đường ống Dễ sử dụng Vận hành với công tắc đơn kích thước lớn, dễ quan sát Miệng thùng chứa lớn tích hợp máng đổ. Bình hóa chất bảo dưỡng hệ thống có thể thay thế dễ dàng từ bên ngoài. Cất đặt Ngăn phụ kiện có khóa để chứa vòi phun, dụng cụ đồ nghề, v.v… Thiết kế móc treo dây điện nguồn và dây áp lực Kết hợp giá đỡ ống phun giúp máy dễ dàng di chuyển Ổn định Hệ thống giảm xóc mềm (SDS) giúp cân bằng rung động do áp suất đạt tối đa trong hệ thống áp lực cao. Bộ lọc nước cấp bảo vệ bơm tránh hư hỏng Hệ thống làm mềm bằng nước giúp bảo vệ các cuộn dây nóng chống lại các tác hại vôi hóa. Tính cơ động Với những bánh xe cỡ lớn và bánh xe con lăn dẫn hướng Tay cầm lớn trên khung máy Giá nghiêng tích hợp để vượt qua được các chướng ngại vật như bậc cầu thang và gờ đá mà không mất sức. Tiết kiệm thời gian và công sức: Súng áp lực cao EASY!Force và khóa khớp nhanh EASY!Lock. Dế hoạt động với súng áp lực cao EASY!Force Khóa khớp nhanh EASY!Lock: chắc chắn và bền. Và Nhanh gấp 5 lần sửa dụng vít.