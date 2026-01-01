Máy làm sạch áp lực HDS 8/18-4 C | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Máy làm sạch áp lực
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.174-900.0
Số pha (Ph)
3
Điện áp (V)
400
Tần số (Hz)
50
Lưu lượng (l/h)
300 - 800
Áp lực vận hành (bar / MPa)
30 - 180 / 3 - 18
Nhiệt độ tối đa (nhiệt độ nạp 12°C) (°C)
Tối thiểu 80 - Tối đa 155
Công suất (kW)
6
(Kg/h)
5
lượng tiêu thụ dầu đốt theo chế độ eco!efficiency (Kg/h)
4
Chiều dài dây điện (m)
5
Bình nhiên liệu (l)
15
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
119.4
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
128.091
Kích thước (D x R x C) (mm)
1060 x 650 x 920
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm
Các lĩnh vực ứng dụng