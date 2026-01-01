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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy làm sạch áp lực
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.174-918.0
Số pha (Ph)
3
Điện áp (V)
400
Tần số (Hz)
50
Lưu lượng (l/h)
300 - 800
Áp lực vận hành (bar / MPa)
30 - 180 / 3 - 18
Áp lực tối đa (bar)
220
Nhiệt độ tối đa (nhiệt độ nạp 12°C) (°C)
Tối thiểu 80 - Tối đa 155
Công suất (kW)
6
(Kg/h)
5.2
lượng tiêu thụ dầu đốt theo chế độ eco!efficiency (Kg/h)
4.2
Chiều dài dây điện (m)
5
Loại béc phun tiêu chuẩn
025
Bình nhiên liệu (l)
15
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
119.4
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
131.187
Kích thước (D x R x C) (mm)
1066 x 650 x 920
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
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