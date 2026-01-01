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    Grey Kärcher high-pressure cleaner with wheels, hose reel, and control panel, viewed from the rear angle.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy làm sạch áp lực

    HDS 8/18-4 C

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.174-918.0

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