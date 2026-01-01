Phụ kiện đa dạng với kết nối EASY!Lock

Báng súng EASY!Force Advanced giúp người dùng không mệt mỏi với không có bất kỳ phản lực nào Áp suất và lưu lượng nước có thể được điều chỉnh trên bộ điều khiển servo được đặt giữa thân phun và báng súng. Thân súng bằng thép không gỉ 1050 mm có thể xoay được